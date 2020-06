Grote politiemacht bij villa Naarden om ‘verdachte situatie’

Connect on Linked in

Een zwaarbewapend politieteam met helikopter is zondagavond uitgerukt naar een villa in Naarden. Bij de villawoning waren volgens de politie een of meerdere personen gezien die mogelijk vuurwapengevaarlijk waren. Het gaat om de woning van miljonair Igor Alberts, eigenaar van het ‘piramidebedrijf’ What Dreams May Come.

De politie rukte om 19.45 massaal uit naar de Meentweg in Naarden nadat ze een melding kregen van een verdachte situatie bij de villa. De weg naar de woning werd tijdelijk afgesloten en in de omgeving vloog een politiehelikopter. Er is uiteindelijk niemand aangehouden. Aanvankelijk ging het verhaal dat het arrestatieteam de woning was binnengevallen, maar dit bleek niet het geval.

‘Multi-level marketing’

Op het villaterrein wonen Igor Alberts en Andreea Cimbala van het bedrijf What Dreams May Come, dat naar eigen zeggen duizenden mensen aan een ‘hoger niveau van geluk, voldoening en professioneel succes’ heeft geholpen. Alberts zou naar eigen zeggen 100 miljoen euro hebben verdiend, vertelde hij vorig jaar tegen de BBC. Dat deed hij onder meer met ‘multi-level marketing’ (MLM), een piramide-achtig bedrijfsmodel, zo stelden onderzoeksjournalisten van Follow The Money. Multi-level marketing is een bedrijfsmodel waar een piramide van zelfstandige verkopers inkomsten verwerft door directe verkoop van producten en door het werven van nieuwe verkopers.

Volgens een politiewoordvoerder is er op meerdere plekken in en rondom de villa gezocht en is het onderzoek in volle gang.