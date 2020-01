Grote schade na plofkraak in Amersfoort (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een plofkraak in een winkelcentrum in Amersfoort-Schothorst is in de nacht naar donderdag veel schade ontstaan na een plofkraak. Zoals gebruikelijk hoorden bewoners twee explosies met een korte tussenpauze. Dat was rond 03.30.

(beeld RTV Utrecht)

Tientallen mensen die boven het winkelcentrum wonen werden door de politie geëvacueerd omdat men dacht dat er gevaar was voor de stabiliteit van het pand. Er was pas na anderhalf uur onderdak, in het nabijgelegen verzorgingscentrum De Koperhorst.

Tegen 06.00 konden de bewoners weer naar huis.

Er zijn waarschijnlijk twee daders gevlucht op een scooter. Of er buit is gemaakt is niet duidelijk. In 2016 was dezelfde geldautomaat doelwit van plofkrakers.