Grote strafzaak tegen Antwerpse diamantairs voor witwassen drugsgeld

Het Antwerps parket vervolgt 46 verdachten in een internationaal witwascircuit van drugsgeld dat liep via Antwerpse diamantairs en juweliers. Het strafproces begint dinsdag. Alle verdachten (op één na) komen uit de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Onder hen verschillende eigenaren van diamantbedrijven, die gevestigd zijn of waren in het Antwerpse Diamantkwartier. Dat schrijft de Belgische krant De Tijd.

Ex-politieagent

Onder de 46 verdachten zitten opdrachtgevers, geldkoeriers, leveranciers van fondsen en de bestemmelingen van miljoenen euro’s aan misdaadgeld die zijn witgewassen via diamantairs, juweliers en andere Joodse handelaars in Antwerpen. Eén verdachte is een gewezen politieagent die geldkoerier zou zijn geweest.

Zuid-Amerikaanse drugskartels

Het witwassysteem bediende vermoedelijk de Zuid-Amerikaanse drugskartels. Tijdens het onderzoek onder de codenaam Cash Travel dat in december 2012 begon, ontdekte de Antwerpse recherche dat miljoenen euro’s misdaadgeld werden witgewassen met de hulp van Antwerpse diamantairs, juweliers en andere handelszaken en koeriers uit de Joodse gemeenschap. Er werden internationale transporten van cash geld opgezet, die via een systeem van ondergronds bankieren in het Joodse milieu werden witgewassen en doorgestuurd naar de drugskartels, waarbij de Joodse tussenpersonen een commissie kregen voor hun hand- en spandiensten. De Belgische opsporingsdiensten zouden bewijs hebben dat voor zeker 8,8 miljoen euro is witgewassen.

FBI

Twee van de 46 verdachten die dinsdag voor de Antwerpse rechtbank moeten verschijnen, Avraham Z. en Akiva A., maakten volgens de Amerikaanse politiedienst FBI in 2002 deel uit van een Brits-Amerikaanse clan van ultraorthodoxe chassidische Joden die de Colombiaanse cocaïnebaronnen hielpen hun opbrengsten wit te wassen. Avraham Z. werd in april 2002 op de Londense luchthaven Heathrow werd opgepakt met 460.000 dollar cash geld, verborgen in zijn jas. Akiva A. werd destijds door de FBI gezien als een van de belangrijkste witwassers van drugsopbrengsten in de VS.

In Nederland ondergedoken

De Antwerpse ex-agent Willy V. werd in augustus 2014 opgepakt in Breukelen met ruim 325.000 euro cash geld, dat gevonden werd in een verborgen ruimte van zijn auto. V. kreeg in 2002 vijf jaar cel nadat een drugssmokkelaar bekende dat hij in opdracht werkte van de politieagent. V. vluchtte daarop naar Angola, waar hij via bevriende diamantairs werk vond. Daarna dook hij onder in Nederland tot hij in 2011 werd opgepakt in Dordrecht. Hij zat twee jaar in de cel, maar kwam vervroegd vrij wegens hartproblemen.