Grote wapenvondst na pseudokoop vuurwapen via internet

De politie heeft woensdagmiddag twee mannen aangehouden nadat zij een vuurwapen hadden verkocht aan een agent die zich voordeed als een geïnteresseerde koper. Na doorzoeking van de woning van een 36-jarige verdachte uit Zoetermeer troffen agenten onder meer een grote hoeveelheid wapens en munitie aan.

Op internet ontdekte een agent dat iemand een vuurwapen te koop aanbood. In Den Haag vond een ontmoeting met de verdachten plaats en na de pseudokoop is een 36-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Ook een 34-jarige man uit Delft, die bij de verkoop aanwezig was, is aangehouden als verdachte. Bij de aanhouding zijn twee vuurwapens in beslag genomen.

Na de arrestaties doorzochten agenten een woning in Zoetermeer. Daar troffen zij meerdere (vuur)wapens, verschillende soorten munitie, illegaal zwaar vuurwerk en wietplanten aan. Alle spullen zijn in beslag genomen.

De 36-jarige Zoetermeerder wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 34-jarige Delftenaar is inmiddels op vrije voeten, meldt de politie.