Grote wietkwekerij aangetroffen in Fries dorp

In een schuur aan de Susterwei in De Tike (bij Drachten) is dinsdag een wietkwekerij met ongeveer 900 planten ontdekt. Een 23-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats die in het pand aanwezig was, is aangehouden als verdachte.

Chemische lucht

Dinsdag rond 14.30 kwam een melding binnen van iemand die een chemische lucht rook in de buurt van de schuur. Vervolgens zijn agenten van Team Milieu samen met Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland) ter plaatse gegaan voor onderzoek van het water.

Zoemend geluid

De agenten roken hier een wietgeur en hoorden een zoemend geluid uit de schuur komen. Hierop zijn ze de schuur binnengetreden waar ze ongeveer 900 wietplanten aantroffen. Een 23-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, die aanwezig was in de ruimte, is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van softdrugs.