Grote wietkwekerij en munitie in bedrijfsloods Roosendaal

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag bij een integrale controle een professionele wietkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte van een bedrijfsloods in Roosendaal. In één van de loodsen stond een plantage met ruim 2000 planten. Ook werd er munitie gevonden.

De controle vond plaats in het kader van een actie tegen het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Tijdens een integrale actie in en rondom Roosendaal stuitten agenten op een perceel aan de Boerkensleen waar een woning en twee loodsen bleken te staan.

Aan de buitenkant bleek één van de loodsen groter te zijn dan aan de binnenkant. Onderzoek wees uit dat er een verborgen ruimte aanwezig was. In die ruimte stond volgens de politie een zeer professionele wietkwekerij met meer dan 2000 planten. De bewoners van de woning en tevens eigenaren van de loods zijn aangehouden. In de kwekerij werd munitie gevonden. Onderzoek in de woning leverde ook nog eens munitie op en een geweer.

De recherche zet het onderzoek voort. De gemeente neemt bestuurlijke maatregelen.