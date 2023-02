‘Guyanese crimineel (26) geliquideerd in auto in Suriname’ (UPDATE)

Print This Post

Bij een schietpartij aan de Posrenstraat in Paramaribo is zondagochtend een man om het leven gekomen. Het gaat vermoedelijk om een liquidatie. Het slachtoffer is volgens Waterkant de 26-jarige Guyanese crimineel Shemar Wilson.

Waterkant schrijft dat er van achteren op een auto werd geschoten, waardoor de inzittende ter plaatse overleed. De schietpartij vond plaats voor Villi’s Apartement in de Posrenstraat. Na de schietpartij zouden twee schutters in de auto van het slachtoffer zijn geweest en met vermoedelijk een groot geldbedrag in een auto op de vlucht zijn geslagen.

Een Engels sprekende vrouw waarmee Shemar Wilson in de auto zat is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Het gaat vermoedelijk om een afrekening. De Surinaamse politie is ter plaatse aanwezig om onderzoek te doen. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.

Granaat en moord

Het slachtoffer, Shemar Wilson, werd door de Guyanese politie gezocht omdat hij in 2016 een granaat zou hebben gegooid naar het voertuig van de eigenaar van de krant Kaieteur News. Shemar werd sinds oktober vorig jaar ook gezocht door de Franse politie. Hij zou vermoedelijk betrokken zijn geweest bij een moord, waarna hij richting Suriname vluchtte.