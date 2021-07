Haagse politieagent verdacht van buitenproportioneel geweld

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Twee politiemedewerkers van de eenheid Den Haag zijn vrijdag buiten functie gesteld, omdat ze tijdens een aanhouding buitenproportioneel geweld zouden hebben gebruikt. Een van de twee is ook formeel verdachte. Niet duidelijk is om welk incident het gaat.

Geweld

Naast de verdenking van gebruik van buitenproportioneel geweld, is er ook is het vermoeden dat de agenten het geweld dat zij gebruikten, niet volledig of niet naar waarheid hebben gemeld.

De door de agenten aangehouden verdachte heeft aangifte gedaan van mishandeling. De politie geeft niet aan om welk incident het gaat, of waar of wanneer het heeft plaatsgevonden.

Onderzoek

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie is een disciplinair onderzoek gestart. Daarnaast is er een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Daarbij is een van de medewerkers als verdachte aangemerkt.

Geen toegang

Gedurende het onderzoek hebben de twee medewerkers geen toegang tot de politiegebouwen en -systemen, meldt de politie.