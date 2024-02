Haarlemmermeer: groot drugslab ontdekt

Connect on Linked in

Vlak bij Schiphol is zaterdag door de politie een drugslab ontdekt. Dat gebeurde aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. Politie en brandweer gingen naar het pand toe na een melding over brand. Al snel kwam een arrestatieteam ter plaatse.

Dienst Speciale Interventies

Drie personen die in het pand waren zijn door de politie om veiligheidsredenen met een speciale procedure “naar buiten gepraat” en aangehouden. Daarna is het arrestatieteam (Dienst Speciale Interventies) naar binnen gegaan en heeft het pand gecontroleerd.

Vaten

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft binnen een grote hoeveelheid vaten aangetroffen.

Of in het pand synthetische drugs werden gemaakt of dat er cocaïne werd “gewassen” is nog in onderzoek, zegt de politie.

De identiteit van de drie verdachten is nog niet officieel vastgesteld.