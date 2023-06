Hagenaar (27) aangehouden voor ontvoering Rotterdammer (19)

Connect on Linked in

De politie heeft maandagavond een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering van een 19-jarige man uit Rotterdam. De ontvoerde man is volgens de politie ‘in goede gezondheid weer aangetroffen’.

TGO

De politie kreeg in de vroege ochtend van zondag 18 juni melding van een ontvoering van een 19-jarige man aan de Zoutziedersstraat in Rotterdam. De politie startte een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onder leiding van het Openbaar Ministerie. De ontvoerde 19-jarige man meldde zich in de loop van maandag ongedeerd bij de politie.

Mogelijk meer verdachten

De recherche zette het onderzoek naar mogelijke betrokkenen bij de ontvoering voort. In dit onderzoek is maandagavond een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo meldt de politie. Over een motief voor de ontvoering is nog niets bekend.