Hagenaar (31) opgepakt voor drugshandel en drie vuurwapens

Connect on Linked in

In een onderzoek naar drugshandel heeft de politie donderdagavond een 31-jarige man uit Den Haag aangehouden. Bij doorzoekingen in twee woningen en in een bedrijfspand troffen agenten onder meer een grote hoeveelheid harddrugs, 5.000 euro contant geld en drie vuurwapens aan.

Foto ter illustratie

De politie kwam de verdachte vorige maand op het spoor tijdens een onderzoek naar drugshandel. Donderdagavond rond 21.30 werd de Hagenaar aangehouden op De La Reyweg.

Drie doorzoekingen

Bij doorzoekingen in twee woningen aan de President Kennedylaan en de Dedemsvaartweg en in een pand in de Waldorpstraat vond de politie in totaal een grote hoeveelheid harddrugs, ruim 5.000 euro aan cash geld en drie vuurwapens. Deze zijn net als een duur horloge en twee voertuigen in beslag genomen.

Om hoeveel harddrugs het gaat en welke soort, is maandag niet bekendgemaakt door de politie.

De recherche heeft de zaak in onderzoek.