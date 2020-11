Hagenaar doodgeschoten door politie

Connect on Linked in

Een 36-jarige Hagenaar is dinsdag tegen 17.00 in een ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen nadat hij in de middag in Den Haag door politie beschoten is. Dat gebeurde in de Carelshavenstraat te Den Haag. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.



Volgens het Haagse ‘Openbaar Ministerie kwamen agenten circa 12.15 af op een melding over een man die verward gedrag zou vertonen. Volgens deze agenten had de man een mes. Zij voelden zich volgens het ‘Openbaar Ministerie zo bedreigd door de man dat zij hun wapen trokken en schoten. Of de man door één of twee agenten is geraakt moet onderzoek uitwijzen.

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoek. Dat is standaard procedure als een agent heeft geschoten en daardoor iemand overlijdt of (zwaar)gewond is geraakt.

Volgens het OM is de familie van het slachtoffer inmiddels geïnformeerd.