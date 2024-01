Hagenaar gearresteerd om verdwijning man in Suriname

Connect on Linked in

De politie zegt op dinsdag een 49-jarige man uit Den Haag te hebben aangehouden op verdenking van moord of doodslag op een tot nog toe vermiste man in Suriname. Rishi Parmesar is in 2022 in Suriname verdwenen. Op 18 december 2022 deed familie aangifte van vermissing. Parmesar woonde in Hoofddorp.

Lelydorp

De vermiste Parmesar had op 18 december 2022 vanuit Suriname moeten terugkeren naar Nederland.

De politie heeft nu aanwijzingen dat Parmesar op zijn eigen terrein in Lelydorp, ten zuiden van Paramaribo, om het leven is gebracht. Hij is daar ook voor het laatst gezien, op zondag 18 december 2022.

In het onderzoek is uitgebreid samengewerkt met de Surinaamse autoriteiten.

Drie verdachten

De verdachte komt op vrijdag voor bij de rechter-commissaris.

Er zijn nu drie verdachten in de zaak. In Suriname zit nog één andere persoon vast. Een derde is nog wel verdachte, maar zit niet meer vast.

Het Openbaar Ministerie van Suriname heeft op basis van de onderzoeksresultaten aanleiding gevonden om de vermiste Parmesar dood te verklaren.