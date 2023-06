Halsema: ‘Niet sexy, maar samenwerking politie, justitie en FIOD is versterkt’

Connect on Linked in

Femke Halsema (GroenLinks) stelt dat de samenwerking tussen politie, justitie en de FIOD veel beter geworden tijdens haar burgemeesterschap. Ook lopen er in de kwetsbare wijken meer agenten rond.

Te lijf

Ze zegt dit in een interview met Het Parool, naar aanleiding van haar 5-jarig jubileum als burgemeester. Ze vertelt daarin dat er een ‘duurzame structuur ontbrak om de georganiseerde misdaad te lijf te gaan.’ Femke Halsema: ‘Het beleid was ad hoc, niet stevig, er was geen continue lijn. Dit is geen verwijt aan mijn voorgangers, want landelijk was er hetzelfde probleem.’

Versterkt

Halsema stelt dat de aanpak op het gebied van misdaadbestrijding is verbeterd. Tegen Het Parool: ‘Jullie zullen het wel niet sexy vinden, maar de regionale samenwerking tussen douane, FIOD, politie en justitie is ongelofelijk versterkt. De samenwerking in de wijken is versterkt. Programma’s zijn opgezet.’

Bevechten

Halsema vindt het ingewikkeld dat ze twee boodschappen tegelijkertijd moet afgeven: ‘Aan de ene kant moet ik de problemen benadrukken om ze te kunnen bevechten. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat een gemiddelde Amsterdammer nog altijd veilig over straat kan fietsen of lopen.’