In de Noord-Colombiaanse havenstad Santa Marta is afgelopen vrijdag 500 kilo cocaïne in beslag genomen die op weg zou gaan naar Antwerpen. De zending was bijgepakt in een gekoelde container met fruit.

In de container zaten 32 tassen met daarin blokken cocaïne. Na weging bleek er 590 kilo cocaïne in beslag te zijn genomen. Er zijn geen mensen aangehouden.

De vangst werd gedaan tijdens een routinecontrole door de anti-drugspolitie in de haven.