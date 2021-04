Halve ton cocaïne op weg naar Antwerpen gepakt

Connect on Linked in

Een zending van 460 kilo cocaïne is in de containerhaven van Moín, in Costa Rica, in beslag genomen. De cocaïne zou in een schip op weg gaan naar Antwerpen. Agenten van de anti-drugspolitie (PCD) inspecteerden de container op het terrein van het Nederlandse containerbedrijf APM.

In de container zat rubberen verpakkingsmateriaal en metaal. De ontdekking vond plaats tijdens een routinecontrole. De container was geselecteerd voor een scanner.

Dit jaar is in Costa Rica 6,9 ton cocaïne in beslag genomen in acht containers. De grootste lading werd in maart aangetroffen in een container met bananenpulp, die was bestemd voor transport naar Rotterdam: 3.466 kilo cocaïne