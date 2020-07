Connect on Linked in

In Rotterdam heeft de Douane dinsdag in de haven een partij van 493 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in een container met blikken tonijn die was aangevoerd vanuit Colombia.



De container kwam uit de haven van Cartagena en waren bestemd voor een bedrijf in het Duitse Kempen. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets te maken met de smokkel. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het Rotterdamse parket schat de straatwaarde van de partij op ruim 37 miljoen euro.