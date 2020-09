Halve ton softdrugs in Hilversum gepakt

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Hilversum drie mannen aangehouden en bijna 500 kilo wiet en hasj in beslag genomen.

Plak hasj

Volgens de politie zagen agenten van de Landelijke Eenheid omstreeks 10.45 dat een personenauto met hoge snelheid wegreed bij een pand aan de Neuweg. De snelheid lag ver boven de toegestane 50 km per uur. De agenten gaven de auto een stopteken om een verkeerscontrole te doen. Tijdens de controle roken de agenten bij de twee inzittenden wiet of hasjgeur. Een van de twee inzittenden gooide tijdens de controle een plak hasj van een ons onder de auto. Dit bleek later een plak hasj van ongeveer 100 gram te zijn. Beide mannen werden hierop aangehouden.

Opslag

In het nadere onderzoek volgde een doorzoeking van het pand aan de Neuweg. Daar lag in een opslagkamer een grote hoeveelheid gedroogde wiettoppen en hasj in tassen. Na het testen en wegen bleek het in totaal 485 kilo te zijn.

Verder zijn weegapparatuur, sealmachines, afzuigapparatuur en filters in beslag genomen. In het pand werd later een derde persoon aangetroffen die werd aangehouden.

De verdachten zijn een 36-jarige man uit Made en twee mannen van 44 en 23 jaar uit Utrecht. Er zijn ook drie auto’s en diverse telefoons in beslag genomen.