Hamburg: 182 kilo crystal meth uit Mexico gepakt

De Douane heeft in de Hamburgse haven deze week 182 kilo crystal meth in beslag genomen, de grootste inbeslagname van methamfetamine in Duitsland. De zending was verborgen in een machine voor waterzuivering. De drugs moesten door deskundigen met zwaar materieel wordt uitgezaagd.

Volgens de Duitse politie was al vanaf mei op de verscheping van de container uit Mexico met de apparatuur gewacht. Na een risicoanalyse was de container geselecteerd. Een inspectie met een scan bracht verdachte structuren in het waterfiltersysteem aan het licht. Er bleken 194 pakketten crystal meth in de filterbuizen te zijn verstopt.

Volgens de Douane gaat het om crystal meth van bijzonder hoge kwaliteit. Volgens de vrachtdocumenten was de installatie bestemd voor een ontvangend bedrijf in een ander Europees land. Het is niet duidelijk om welk land het gaat en of het bedrijf verdacht is in het onderzoek.

De Duitsers schatten de waarde van de meth op ongeveer 14 miljoen euro.