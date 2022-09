Handel in luxe auto’s in Naarden onder vuur genomen

Connect on Linked in

Autobedrijf Novus Auto in Naarden is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Volgens De Telegraaf stelt een achterbuurman rond 04.30 vijf schoten te hebben gehoord. Dat gebeurde aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden. Een van de etalageruiten is kapot en op straat lagen kogelhulzen. Een witte Lamborghini die op het voorterrein stond is ook geraakt door een projectiel.

Voorzover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Getuigen zeiden tegen De Telegraaf dat de eigenaar van het autobedrijf boven het bedrijf woont. Over daders of arrestaties is niets bekend.

In de showroom van het pand staan zeer dure auto’s, in de prijsklasse tussen 75.000 en 400.000 euro.