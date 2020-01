Handgranaat bij woning burgemeester Maasdriel

Connect on Linked in

Bij de woning van de burgemeester van het Gelderse Maasdriel is zondagnacht een handgranaat aangetroffen. Het explosief stond op scherp en is maandagochtend door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt.

Krantenbezorger

De granaat werd maandagmorgen gevonden door een krantenbezorger in een steeg bij het appartementencomplex waar burgemeester Henny van Kooten woont. De granaat stond op scherp doordat het beschermkapje eraf was. Woningen rond de steeg werden ontruimd en het winkelcentrum bij het Gasthuisplein bleef dicht. Tientallen bewoners werden in het gemeentehuis opgevangen. Van Kooten staat bekend als een actief bestrijder van criminaliteit in zijn gemeente. Zo laat hij regelmatig grote controles houden op campings en bedrijventerreinen.

‘Zoon eigenaar fruitbedrijf doelwit’

Volgens Brabants Dagblad is waarschijnlijk niet de Maasdrielse burgemeester Henny van Kooten het doelwit, maar de zoon van een van de eigenaren van fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit Hedel. Het fruitbedrijf wordt al langer bedreigd omdat de transportroutes soms worden gebruikt door criminelen die grote partijen drugs vanuit Zuid-Amerika naar Europa willen smokkelen. Fruitbedrijf De Groot Fresh Group is al verschillende keren hiervan slachtoffer geworden doordat er partijen drugs tussen het fruit werden gevonden.