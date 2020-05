Handgranaat onder auto in Groningen

Connect on Linked in

Onder een auto in de Paracelsusstraat in Groningen is maandagochtend een handgranaat gevonden. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontmanteld en meegenomen voor sporenonderzoek.

De omgeving werd afgezet en omwonenden kregen veiligheidsinstructies. Het is onbekend wie de handgranaat onder de auto heeft gelegd en waarom. Er is een rechercheonderzoek gestart. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien en naar mensen die camerabeelden hebben.