‘Handgranaat ontploft bij zelfde doelwit in Deurne (B)’

In de nacht van maandag op dinsdag is er opnieuw een handgranaat ontploft in het Belgische Deurne. Rond 04.00 werd er een granaat gegooid naar een gebouw aan de Boterlaarbaan. Het explosief veroorzaakte alleen schade aan het gebouw, niemand raakte gewond. Volgens Belgische media was net als vorige week de familie B. kennelijk doelwit van de aanslag.

De granaat ontplofte tegen de gevel van een pand dat eigendom is van die familie zou zijn.

Diezelfde familie was vorige week op de Ten Eeckhovelei doelwit, toen onder een Volkswagen Caddy een granaat ontplofte. Die auto staat op naam van een vrouw die bedrijfsleider is in de feestzaal annex dansschool waar de granaat afgelopen nacht afging.

De familie B. is in verband te brengen met drugshandel. Een van de broers is veroordeeld in een cocaïnezaak.