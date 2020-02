Handgranaten gevonden in Diemen en Vaassen

Connect on Linked in

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dinsdag op twee plaatsen onderzoek gedaan naar niet ontplofte handgranaten. Er zou er één door de ruit bij een restaurant in Diemen zijn gegooid. En in een auto op een industrieterrein in Vaassen zou ook een handgranaat liggen.

Diemen

De politie liet dinsdagmorgen weten dat er vermoedelijk in een restaurant aan het Diemerplein in Diemen vermoedelijk een explosief binnen lag. De omgeving werd uit voorzorg afgezet en de politie deed onderzoek. Het gaat om het pand waar Bammy’s Wok is gevestigd. Later kwam een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse.

Vaassen

Op een bedrijventerrein aan de Riezebosweg in Vaassen, even boven Apeldoorn, was een explosief in een rode auto gezien, volgens de politie Oost-Nederland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld.

Er is een pand van een bedrijf op het industrieterrein ontruimd. Rond 14.50 liet de politie weten dat de situatie weer veilig was.