Harddrugs, vuurwapens en 340.000 euro cash in woning Rotterdam-Zuid

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een woning aan de Riederstraat in Rotterdam-Zuid zijn op 13 januari twee vuurwapens, 340.000 euro cash en ruim 80 kilo harddrugs gevonden. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Het gaat waarschijnlijk om een versnijdingspand. In totaal werden zeven verdachten aangehouden.

Big shopper

De politie kwam bij het pand uit na een TCI-tip (Team Criminele Inlichtingen). Toen agenten naar aanleiding van de tip naar de woning gingen, verliet een man met een big shopper-tas het pand. Tijdens een controle bleek deze tas vol contant geld te zitten: in totaal 340.000 euro.

Versnijdingsruimte

In de woning zelf werd ruim 80 kilo harddrugs aangetroffen. Het ging om cocaïne, heroïne, xtc en mdma. Ook lagen er twee vuurwapens in de woning en was er een ruimte die vermoedelijk werd gebruikt als versnijdingsruimte.

In totaal zijn zeven personen aangehouden. Het gaat om een 33-jarige vrouw uit Rotterdam, en zes mannen tussen de 22 en 38 uit Rotterdam en zonder vaste woon- of verblijfplaats.