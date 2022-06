Hasj in beslag genomen in Huizen

Connect on Linked in

Woensdag heeft de politie een inval gedaan in een woning in Huizen en meerdere verdachten gearresteerd in een onderzoek naar handel in softdrugs. In een woning aan de Schieland nam de politie 60 kilo hasjblokken en 130 kilo hasjpoeder in beslag.

Er zijn drie verdachten aangehouden, de rechter-commissaris heeft hen inmiddels in bewaring gesteld.

Het zijn een 31-jarige inwoner van Rotterdam, een 34-jarige inwoner van Den Haag en een 42-jarige inwoner van Molenbeek (België). De recherche zet het onderzoek voort en denkt nog meer mensen aan te gaan houden.

De inval werd gedaan nadat er bij de politie informatie was binnengekomen. De politie schat de waarde van de hasj op 1.8 miljoen euro.