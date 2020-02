Hasjsmokkel: dubbele bodem en draaiend nummerbord

Connect on Linked in

In de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras heeft de Guardia Civil dinsdag ongeveer 2.800 kilo hasj in beslag genomen in een auto met dubbele bodem, die bovendien was voorzien van een draaiend nummerbord.

Toen de agenten de auto, die uit de Marokkaanse havenstad Tanger was aangekomen, controleerden stelden ze vast dat het nummerbord niet in orde was. Zowel de kentekenplaat aan de voorkant als aan de achterkant was draaibaar om zijn eigen as. Er zat een geldig Marokkaans kenteken en een vals kenteken op.

De bestuurder van de bestelauto is aangehouden. Daarna werd in een ruimte in een dubbele bodem 2.797 kilo hasj gevonden.