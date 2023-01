Hasjsmokkelaars hielden politieboten in de gaten met radar en thermische camera (VIDEO)

In Spanje heeft de Nationale Politie eind december in een onderzoek naar grootschalig opererende hasjsmokkelaars in een woning aan de kust een volledig operationele radarinstallatie en een thermische camera ontdekt. Die was in gebruik om schepen en vliegtuigen van politiediensten en Douane in de gaten te houden. De ontdekking werd gedaan nadat de autoriteiten in augustus en november ruim 3 ton hasj in beslag hadden genomen.

Delta

Deze groep smokkelaars opereerde langs de kust tussen Cádiz en de monding van de rivier de Guadalquivir. De delta van die rivier is een ruig natuurgebied en ook een populair terrein voor smokkelaars om drugs in Spanje binnen te brengen.

Uitzicht op zee

Vervolgonderzoek bracht de politie naar een woning in het plaatsje Chipiona boven de havenstad Cádiz. Daar stonden de warmtecamera en het radarsysteem op het balkon van een bovenverdieping van een woning met uitzicht op zee.

De groep was volgens de politie bezig nog een tweede radarsysteem te bouwen, die stond al klaar om ergens anders te worden geïnstalleerd.