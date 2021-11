Have ton cocaïne onderschept in Zuid-Spanje

Connect on Linked in

In de haven de Zuid-Spaanse kustplaats Algeciras is 648 kilo onderschept. De drugs zaten verstopt in een container. De container was afkomstig uit Guatemala en moest worden doorgevoerd naar Valencia. De container werd uitgekozen voor een controle omdat er informatie was binnengekomen dat er mogelijk cocaïne in zou zijn gestopt.

De cocaïne is er in Algeciras uitgehaald door de politie, en vervangen door nep-drugs. Vervolgens werd de container naar Valencia verscheept. Daar werd de container onder cameratoezicht geplaatst. Na onderzoek zijn er twee verdachten aangehouden die volgens de politie van plan waren om de cocaïne uit de container te halen.