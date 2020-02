Havenmedewerker en vier anderen opgepakt voor uithalen cocaïne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een bedrijf op de Europaweg in de Rotterdamse Maasvlakte heeft de politie woensdag in totaal vijf mannen aangehouden op verdenking van het uithalen van cocaïne uit containers. Daarbij is een havenmedewerker. De verdachten zijn vijf mannen uit Rotterdam van tussen de 19 en 55 jaar oud.

Melding

Aan het einde van de middag kwam er bij de Douane een melding binnen dat er twee vermoedelijke uithalers op het terrein van het bedrijf liepen. Uithalers zijn mensen die in opdracht van anderen, drugs uit containers gaan halen. In samenwerking met de Douane en de Zeehavenpolitie werd een groot onderzoek gestart waardoor de verdachte uithalers van 19 en 34 jaar zijn aangehouden.

Het vermoeden bestaat dat de mannen aan het eind van de middag het terrein opkwamen met hulp van een medewerker van het bedrijf. Onderzoek hiernaar leidde tot de aanhouding van een 55-jarige medewerker van het bedrijf.

Politiehelikopter

Rond half elf ’s avonds werd gezien dat er weer twee personen over het hek van het terrein klommen. In samenwerking met de Douane en een hondengeleider werd een klopjacht gestart. Met hulp van de politiehelikopter, een schip van de zeehavenpolitie en het ondersteuningsteam van de douane zijn twee mannen van 29 en 28 jaar uit Rotterdam aangehouden die verstopt zaten in een container.

Alle vijf de verdachten zitten nog vast. Of beide zaken met elkaar te maken hebben maakt deel uit van het lopende onderzoek.