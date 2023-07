Havenmedewerker vast voor smokkel 1500 kilo coke in Vlissingse haven

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie heeft woensdagochtend een 41-jarige man uit de gemeente Borsele aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van 1500 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen. De partij werd op 5 juli door de douane onderschept.

De Zeehavenpolitie stelde vervolgens een opsporingsonderzoek in. Hierbij kwam de 41-jarige man, die in de haven werkt, als verdachte in beeld. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar zijn rol en betrokkenheid. De woning van de man is doorzocht. Hij zit voorlopig vast en wordt verhoord.

De 1,5 ton coke zat verstopt tussen een partij bananen. Het was de grootste partij drugs die dit jaar in Zeeland is gevonden.