Havenmedewerkers aangehouden om corruptie en cocaïnehandel (UPDATE)

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt dat het zogeheten “Combiteam Havens” dinsdag twee verdachten heeft aangehouden in een groot onderzoek naar smokkel van cocaïne. De verdachten zijn een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam. De vrouw wordt verdacht van niet-ambtelijke corruptie, witwassen en het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne. De man wordt verdacht van witwassen en het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne. Er zou volgens de De Telegraaf ook een jonge vrouw zijn opgepakt.

Zwijndrecht

Het Combiteam deed doorzoekingen in drie woningen in Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet en op twee bedrijfslocaties in Rotterdam en Rhoon. Hierbij is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en fysieke en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s en contant geld.

De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. In belang van het onderzoek wil justitie verder geen mededelingen doen.

Nieuw samenwerkingsverband

De Telegraaf schrijft dat er ook een 19-jarige medewerkster van een wereldwijd opererende rederij is aangehouden door het Combiteam. De verdenking is dat zij informatie over de status en verblijfplaats van containerschepen en zeecontainers heeft doorgespeeld aan criminelen. Of dat hetzelfde onderzoek betreft is niet duidelijk.

Het Combiteam Havens is een nieuw samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit die de integriteit en veiligheid aantasten van havens zoals die van Rotterdam en Vlissingen.