Havenmedewerkers opgepakt voor invoer cocaïne in Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van twee havenmedewerkers bevestigd in een onderzoek naar de invoer van 32 kilo cocaïne. Voor een derde verdachte werd de behandeling met een week uitgesteld. De drie verdachten liepen tegen de lamp na gekraakte chats die ze onderling stuurden via Sky ECC. Dat meldt het parket Antwerpen vrijdag.

In het onderzoek komt de invoer van in totaal 32 kilo cocaïne (uithaling van 11 kilo en poging invoer van 21 kilo) in 2020 naar voren. Het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen leidde naar twee havenarbeiders, een man van 27 uit Ranst en een man van 34 uit Wuustwezel, en een 27-jarige man uit Deurne.

Huiszoekingen

Afgelopen dinsdag voerde de federale politie in opdracht van de onderzoeksrechter verschillende huiszoekingen uit op privé- en werkadressen. De drie mannen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het gerechtelijk onderzoek loopt verder, aldus het parket.