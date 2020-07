Havenmedewerkster aangehouden om corruptie

Connect on Linked in

Er is dinsdag in de Rotterdamse haven een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht aangehouden voor niet-ambtelijke corruptie in een cocaïne-onderzoek. Ook een 56-jarige man uit Rotterdam zit vast in het onderzoek.

Beslag

De vrouw zou hebben meegeholpen bij het importeren van grote hoeveelheden cocaïne. Ook de man wordt verdacht van witwassen en het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne. Het “Combiteam” van politie, FIOD en Rijksrecherche deed doorzoekingen in drie woningen in Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet en op twee bedrijfslocaties in Rotterdam en Rhoon.

Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en fysieke en digitale administratie, en ook op bankrekeningen, auto’s en contant geld.

Beperkingen

Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. In belang van het onderzoek doen de opsporingsdiensten verder geen mededelingen.

Het Combiteam Havens is een nieuw samenwerkingsverband van politie, FIOD, Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het team onderzoekt zware vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de havens van Rotterdam en Vlissingen.