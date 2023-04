Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag ruim twee jaar celstraf geëist tegen de 36-jarige R.O. uit Woudrichem voor het opdracht geven voor het beschieten van een tattooshop in Alphen aan den Rijn. Op de achtergrond speelde een ruzie tussen leden van motorclub Bandidos en Rebel Crew.

Op 15 juni 2022 werd ’s nachts in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn de voordeur van een tattooshop met twee kogels beschoten. De schutter, een 30-jarige man uit Maasdijk, werd in november 2022 veroordeeld tot vijftien maanden cel waarvan drie voorwaardelijk, maar een link tussen de schutter en het slachtoffer was er niet.

Bandidos

Totdat het slachtoffer hoorde dat bij de schutter spullen van motorclub Bandidos waren gevonden. Ineens viel het kwartje: de tattooshopeigenaar wist nog wel iemand met wie hij vroeger in motorclub Rebel Crew zat, maar die anderhalf jaar voor de beschieting met ruzie was vertrokken en overgestapt was naar Bandidos. Dat bleek een goede bekende van de schutter te zijn.

‘Gewoon simpel pang pang pang’

Onderzoek naar die 36-jarige man uit Woudrichem leverde volgens het OM bevestiging op dat hij in het verleden ruzie had gehad met de eigenaar van de tattooshop. Nu er een nieuw iemand lid wilde worden van Bandidos, wist R.O. nog wel een klusje waarmee de nieuweling zich kon bewijzen. ‘Ik laat hem tattoozaak doen, krijg die 500 van mij […] Heel die shop moet eraan, blazen met dat ding […] Gewoon simpel pang pang pang pang pang pang, weg, loesoe, houdoe.’

Achteloosheid

De officier van justitie eist 26 maanden cel tegen R.O. als opdrachtgever voor de aanslag en benadrukt dat de beschieting een ‘zeer intimiderende bedreiging is geweest met grote impact op het slachtoffer en de omwonenden’. Het OM: ‘De achteloosheid waarmee verdachte het plan bedenkt en laat uitvoeren, voor het schamele bedrag van 500 euro, zegt genoeg.’

De rechtbank doet over anderhalve week uitspraak.