Heemkerker (41) opgepakt voor wapen- en drugshandel

Connect on Linked in

De politie heeft deze week een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden voor handel in vuurwapens en drugs. De verdachte kwam in beeld na onderschepte EncroChat-berichten. Arrestatieteams deden invallen in de woning van de man in Heemskerk en een bedrijfspand in Heerhugowaard.

(Foto uit archief)

Bij de zoekactie werden vuurwapens, munitie en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Alkmaar, die een beslissing zal nemen over zijn voorlopige hechtenis. In wat voor soort drugs de verdachte precies handelde is niet bekendgemaakt.