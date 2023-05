Heftige woningoverval met gewonden in Grave

Connect on Linked in

In de plaats Grave heeft donderdagochtend een overval heeft plaatsgevonden, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Het zou om een advocaat en zijn partner gaan, stelt Omroep Brabant.

Overvallen

Een huis aan de Scheerestraat in Grave is donderdagochtend overvallen. Daarbij is een man gewond geraakt, meldt de politie. Volgens meerdere buurtbewoners zouden een advocaat en zijn partner urenlang in het huis vastgebonden zijn geweest, aldus Omroep Brabant.

De overval begon rond 7 uur. De slachtoffers hebben zichzelf na bijna twee uur bevrijd. Volgens de achterbuurman kwamen de man en vrouw ‘onder het bloed naar buiten’. Een andere buurtbewoner meldt dat het duo op straat om hulp riep.

Er zou een kluis zijn meegenomen door de twee daders. Zij zijn nog op de vlucht.

Toegetakeld

Een familielid van het slachtoffer meldt aan Omroep Brabant dat de situatie in het huis ‘heel heftig’ was. Ook buurtbewoners zeggen dat het tweetal ‘flink toegetakeld’ was. De advocaat en de vrouw werden opgevangen bij buurtbewoners. De man is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek in en rondom het huis. Ook het forensisch opsporingsteam is bij het huis. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het is onbevestigd of er daadwerkelijk iets is buitgemaakt.