Hek politiebureau Alkmaar gesaboteerd tijdens plofkraak

Bij een pinautomaat in de Achterstraat in Alkmaar heeft donderdagnacht een plofkraak plaatsgevonden. De plofkraak vond plaats bij een telecomwinkel. Niemand raakte gewond.

Beeld: Maaike Polder / NH Nieuws

Omwonenden belden de politie nadat ze twee harde knallen hoorden. Toen agenten naar de plaats delict wilden rijden, kwamen ze er achter dat het toegangshek bij het politiebureau was afgesloten door een ketting. Deze werd doorgeknipt, waarna de politie haar weg vervolgde. Of de afsluiting van het hek te maken heeft met de plofkraak, wordt meegenomen in het onderzoek, zo meldt de politie.

Door de explosies liepen de telecomwinkel en omliggende panden schade op. De Achterstraat werd afgezet en meerdere woningen werden uit voorzorg ontruimd. De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) heeft twee explosieven afgevoerd en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

Volgens de politie is het onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt en hoeveel daders bij de plofkraak betrokken zijn. De recherche zoekt naar getuigen en camerabeelden.

BREAKING: het uitrijhek van de politie in Alkmaar is gesaboteerd vannacht. Meerdere bronnen melden dat er een kettingslot omheen zat. Even later een plofkraak in de Achterstraat: het is hier één grote ravage en bewoners zijn in hun huis aan het puinruimen pic.twitter.com/PFazTGR44I

— Maaike Polder (@maaikepolder) September 24, 2021