Hells Angels icoon Sonny Barger (83) overleden

De man die aan de wieg stond van de spectaculaire groei van de Hells Angels in de Verenigde Staten, Ralph “Sonny” Barger, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat is op zijn Facebook-pagina bekend gemaakt. Sonny Barger cultiveerde in de jaren zestig het outlaw-imago van de motorclub. Hij was decennialang een van de leden van de motorclub die in de publiciteit trad.

Anti-beweging

Op Facebook kondigt hij zijn eigen overlijden aan: ‘Als je dit bericht leest, weet je dat ik weg ben. Ik heb gevraagd om dit briefje direct na mijn overlijden te posten.’

De Hells Angels groeide vanuit Californië van een kleine bende verschoppelingen tot een criminele bende maar ook een anti-beweging die zich keerde tegen de heersende cultuur. ‘Ik heb een lang en goed leven gehad vol avontuur’, schreef Barger in zijn laatste post.

Decennialang had Barger de politie achter zich aan voor vele aanklachten. Hij zat wat jaren in de cel (voor drugsdelicten) maar hij wist in verschillende zaken vrijspraak te krijgen.

Oakland

Barger was in april 1957 een van de oprichters van de afdeling in Oakland van de Angels. De club bestond toen al negen jaar, na de oprichting van het eerste chapter in Fontana, Californië. Barger werd de nationale president van de club toen de oprichter van dat oorspronkelijke chapter in de gevangenis verdween.

Barger benadrukte in de media steevast dat de reputatie van de club als een louche misdaadsyndicaat onverdiend was en dat de club niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de acties van individuele leden.

Alle acties van de politie en FBI ten spijt bleef de club groeien en kreeg ook in Europa stevige voet aan de grond.

Handelsmerk

Bij Barger werd begin jaren tachtig keelkanker vastgesteld en werden zijn stembanden verwijderd.

In zijn latere jaren was Barger middels rechterlijke procedures een fel beschermer van het intellectuele eigendom van de Hells Angels. Een breed scala aan merchandise werd door de club online verkocht.

Hij bleef echter toch ook trouw aan de dreigender handelsmerken van de club. In 2013 legde hij op 75-jarige leeftijd in een verklaring af over wat hij wat hij zou doen als hij iemand een onofficieel shirt met Hells Angels-logo zou zien dragen: ‘I would say: ‘Look, we can do this two ways. You can give me the shirt and I’ll give you a legitimate one. Or if the guy says, ‘Hey, none of your business where I got it, I’d beat him up and take it.’

Barger trad op in verschillende (documentaire) films. Hij speelde zichzelf in Hells Angels on Wheels’ uit 1967, met Jack Nicholson (zie onder):