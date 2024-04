‘Nederlandse plofkraker voor Duitse rechter blijkt ex-profvoetballer’

Connect on Linked in

Een van de verdachten in een groot proces tegen Nederlandse plofkrakers, is een voormalige profvoetballer. Soufian E. speelde onder meer bij De Graafschap. Het proces ging donderdag van start.

Beeld: de gevolgen van een plofkraak in Duitsland.

Van start

In een zwaarbeveiligde sporthal in het Duitse Bamberg nam de rechtszaak donderdag een aanvang. De Duitse justitie beschuldigt de verdachten ervan vanaf 2021 dertig geldautomaten in Duitsland te hebben opgeblazen, met een miljoenenschade tot gevolg. Dit schrijft De Telegraaf op haar website.

Er is sprake van meerdere bendes die in wisselende samenstellingen opereerden.

Een van de kraken was in het dorpje Mayen waar in september 2022 bijna 115.000 euro werd buitgemaakt en voor 200.000 euro schade aangericht. Ook zou de groep voor tonnen schade hebben veroorzaakt met een plofkraak in Arnsberg in april 2022.

Beroep

Een van de verdachten meldt de Duitse rechter vandaag dat hij ’van beroep ex-voetballer’ is. Het is Soufian E., die met De Graafschap in 2015 naar de eredivisie promoveerde. Daarvoor zat hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht en Vitesse/AGOVV. De 29-jarige Utrechter speelde later voor enkele Marokkaanse clubs. Hij was voor het laatst actief bij derde-divisionist Sportlust ’46, in 2022.

Het proces zou tot eind dit jaar duren, maar loopt nu al vertraging op omdat advocaten dossierstukken naar eigen zeggen pas laat kregen. Er is overigens sprake van meerdere bendes die in wisselende samenstellingen opereerden.

De volgende zitting is 8 mei.

