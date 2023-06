Hells Angels in Spanje en Denemarken opgepakt voor smokkel 3,5 ton hasj tussen levende dieren

Connect on Linked in

De Spaanse nationale politie heeft in Spanje en Denemarken vijf leden van motorclub Hells Angels opgepakt die met transporten van levende dieren ruim 3,5 ton hasj naar Denemarken zouden hebben gesmokkeld. De vijf worden verdacht van drugshandel.

In een gezamenlijke operatie van de Spaanse nationale politie, de Deense nationale politie en Europol werden vijf verdachten opgepakt: twee in Malaga en drie in Denemarken. Alle vijf zijn lid of aspirant-lid van de Hells Angels en hielden zich volgens de autoriteiten bezig met de distributie van hasj in Denemarken.

Transporten

De verdachten zouden met transporten van levende dieren meer dan 3,5 ton hasj het Deense land hebben binnengesmokkeld. De hasj werd vervolgens gedistribueerd naar middelgrote en kleine bedrijven. Welke dieren hiervoor werden gebruikt, wordt niet gemeld.

Cash

Bij de politieoperatie werd 59.000 euro in beslag genomen in een huis in Spanje. In een woning in Denemarken werd een partij hasj onderschept. Daarnaast zijn tal van gegevensdragers (computerapparatuur en pgp-telefoons) in beslag genomen.

Marbella

Het onderzoek van de Deense nationale politie naar de Hells Angels-leden begon jaren geleden, toen duidelijk werd dat de groep zich bezighield met de distributie van hasj in Kopenhagen en omliggende steden. In december 2022 werden in het Spaanse Marbella twee Deense Hells Angels getraceerd, die contacten onderhielden met hasjleveranciers in Marokko. Zij hielden zich bezig met de smokkel naar Spanje en vervolgens Denemarken.

Beide mannen werden gezocht door de Deense autoriteiten en hadden een strafblad in Spanje, waar ze in 2022 waren gearresteerd voor onder andere drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.