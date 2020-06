Heroïne- en cocaïnelijn van Maastricht naar Oostende opgerold

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft een groot netwerk van heroïne- en cocaïnedealers opgerold in een rechtstreekse aanvoerlijn van Maastricht naar Oostende. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens het Brugse parket zijn bij huiszoekingen in Oostende en Maastricht de afgelopen dagen 22 verdachten gearresteerd. Daarbij werd elf kilo heroïne en 61.300 euro in beslag genomen.

In Maastricht werden twee organisatoren en een koerier opgepakt. De Belgische justitie vraagt Nederland de drie verdachten over te leveren. Bij de actie is samengewerkt met de Nederlandse politie.

Minderjarigen

Het onderzoek begon medio 2019, nadat bij de recherche informatie binnenkwam over een drugslijn van vooral heroïne, maar ook cocaïne vanuit Maastricht naar Oostende. Uit nader onderzoek naar de organisatie bleek volgens het Brugse parket dat er geregeld vanuit Maastricht koeriers naar Oostende reden om drugs af te leveren. Acht koeriers, waaronder enkele minderjarigen, kwamen tijdens het onderzoek in beeld.

Ruim 200 klanten

Het drugsnetwerk leverde aan ruim 200 klanten in Oostende en omgeving. Naast de drie arrestaties in Maastricht waarbij elf kilo heroïne en 61.300 euro in beslag werd genomen, waren er tien huiszoekingen bij lokale dealers en handlangers in voornamelijk Oostende en omstreken. Het parket zegt dat ook de meest recente lokale pion van de organisatie werd opgepakt met 204 gram voorverpakte heroïne.

Tijdens de huiszoekingen zijn in totaal negentien verdachten gearresteerd, waarvan er elf voorgeleid zijn bij de onderzoeksrechter. Daarvan zijn er tien aangehouden, één verdachte is op vrije voeten. De aangehouden verdachten moeten binnenkort voor de raadkamer komen.

Tijdens de huiszoekingen zijn ook twee voortvluchtigen aangetroffen, die niet waren teruggekeerd na verlof. Zij zijn teruggebracht naar de gevangenis in Brugge.