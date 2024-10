Het gebeurde in het westen (De Heinekenontvoering 1983)

Het derde boek van Heineken-ontvoerder Jan Boellaard (71, alias “Poes”) en diens broer George Boellaard is het hoofdgerecht. Na eerst de beginjaren van zijn criminele organisatie en de geruchtmakende roofovervallen te hebben beschreven is in dit derde deel de Heineken-ontvoering aan de orde. Boellaard probeert de zaken niet mooier af te schilderen dan ze zijn. Hij toont zich een schurk die zich over de rug van anderen wilde verrijken en daarvoor zijn uiterste best deed.

In ‘Het gebeurde in het westen’ lezen we de details over de operatie, die als je het aan een willekeurige Nederlander vraagt vooral een zaak van Cor van Hout en Willem Holleeder is geweest.

Dat was niet zo. Boellaard, Frans Meijer en Cor van Hout hadden de grootste mond. Zij waren de harde kern, Holleeder was de jongste, en als laatste aangeschoven bij de kleine criminele organisatie, die Jan en Frans in de jaren zeventig “Epancratius” hadden gedoopt.

Niet toevallig noteert Boellaard nauwgezet hoe bij de vergaderingen over de ontvoeringsklapper van 1983 steeds maar weer “Willem” de drankjes en de broodjes op tafel zet. Boellaard beschrijft veel gedetailleerder dan Cor van Hout in het boek van Peter R. de Vries hoe de zaak is voorbereid. Als hij door een arrestatieteam tegen de grond wordt gewerkt kan hij niet geloven dat de zaak stuk is. Spijt? Hij heeft spijt dat ze toch fouten hebben gemaakt.

Zie ook:

De fouten van de Heineken-ontvoerders