7 oktober 2024

Het geluid van de stilte

Advocaat Inez Weski maakte een pijnlijke val. De recherche arresteerde haar in april 2023 omdat het Openbaar Ministerie denkt te kunnen bewijzen dat ze deel uitmaakte van de criminele organisatie van haar cliënt Ridouan Taghi, informatie over financiële transacties van de in streng regime gedetineerde Taghi door te spelen. Ze is inmiddels op vrije voeten en de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak laat nog op zich wachten.