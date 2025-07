‘Het spul zit er niet’ | OM eist tot 5,5 jaar cel voor import 341,5 kilo heroïne in lading jurkjes

Grote paniek ‘Het spul zit er niet. Zij schijnen het spul te hebben weggenomen,’ zei een 31-jarige man uit Landsmeer op 26 juni 2024 via de telefoon tegen een onbekend gebleven verdachte. De paniek was groot toen hij en zijn medeverdachten erachter kwamen dat er geen drugs aanwezig waren in een lading jurkjes die net in een loods in Zaandam was afgeleverd. De 31-jarige man stond vrijdag met drie medeverdachten terecht voor de beoogde invoer van 341,5 kilo heroïne en het bezit daarvan.

Dubai

De drugs waren er al in Rotterdam uitgehaald. In juni 2024 trof de douane bij een reguliere controle van een containerschip afkomstig uit Dubai zo’n 250 dozen met jurkjes waarin heroïne was verwerkt. Het ging om 6820 plakkaten van per stuk 50 gram heroïne met een totale hoeveelheid van 341,5 kilo.

Gecontroleerde levering

Aangezien de container bestemd was voor een bedrijf in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, werd door het HARC-team (een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, politie en het OM) besloten een gecontroleerde aflevering van de container te organiseren. De drugs werden daarbij verwijderd en een camera en afluisterapparatuur werden in de container geplaatst.

De zending werd op 26 juni 2024 uiteindelijk bij een loods in Zaandam afgeleverd waar de vier verdachten aanwezig waren. Veel relevante beelden van in die loods zijn er niet gekomen. Maar er is wel geluid opgenomen. Volgens de officier van justitie is de communicatie in zijn algemeenheid “extreem belastend”. ‘Alles wijst op wetenschap en betrokkenheid van het collectief.’

Volgens het OM vormen de afgeluisterde gesprekken het bewijs dat alle vier de verdachten betrokken zijn geweest bij de beoogde invoer van ruim 340 kilo heroïne.

Cem Polat, de advocaat van een van de verdachten, noemt de herkenningen op die geluiden “de slechtste die ik ooit heb gehoord”. Polat over de afgeluisterde gesprekken: ‘Daar kan naar mijn mening geen herkenning op gebaseerd worden waardoor het bewijs uit elkaar spat.’

Toezicht en controle

Het OM beschouwt de rol van de 31-jarige man uit Landsmeer als bepalend en leidend. Hij was verantwoordelijk voor het huren van de loods, het contact met het transportbedrijf en het lossen van de lading samen met een 29-jarige medeverdachte uit Amsterdam. Deze laatste betaalde de chauffeur en heeft de drugs uit de vrachtwagen helpen halen.

Een 44-jarige verdachte uit Turkije hield toezicht op de aflevering en controleerde of de drugs nog aanwezig waren. Zijn betrokkenheid wordt volgens het OM verder duidelijk door belastende berichten op zijn in beslag genomen telefoon. Het OM ziet zijn rol als coördinerend en zeer belangrijk in het geheel.

Op de vlucht geslagen

Een 34-jarige man uit Zaandam trad volgens het OM op als ‘personal assistent’ van de 44-jarige verdachte. Hij zou betrokken zijn bij de vlucht na de ontdekking van het verdwijnen van de drugs. Samen met de 44-jarige man was hij op de vlucht geslagen en reed hij met hoge snelheid en beging daarbij diverse verkeersovertredingen, waaronder het negeren van rode verkeerslichten en het overschrijden van de maximumsnelheid. Verder regelde de 31-jarige verdachte uit Landsmeer de loods in Zaandam via hem.

Volgens het OM is sprake geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de vier verdachten en daarmee van medeplegen van de beoogde invoer van ruim 340 kilo heroïne en het bezit daarvan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

