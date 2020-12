Hier is de nieuwe Crime Top 100

Connect on Linked in

Duizenden lezers van Crimesite plus de Crimesite-redactie bepaalden vijf jaar na het verschijnen van de eerste editie van de Crime Top 100 opnieuw wie de twijfelachtige eer toekomt nu de beruchtste crimineel van Nederland te zijn. De vorige nummer 1 was Klaas Bruinsma (37) maar: andere tijden brengen andere criminelen in de top 10.

Mocro-Oorlog

Vijf jaar geleden verscheen de eerste editie, nu is er de tweede geheel herziene editie van de Crime Top 100.

De criminele wereld is inmiddels niet meer die van toen. Een deel van de golf aan liquidaties die een uitvloeisel waren van het conflict dat de Mocro-Oorlog is gaan heten, kwam na het verschijnen van de vorige editie. Willem Holleeder werd veroordeeld, Ridouan Taghi staat voor de rechter. Wat opvalt is dat in de nieuwe top 100 meer namen uit de georganiseerde misdaad te vinden zijn. En bovendien is er een opmars van namen die we hebben leren kennen uit het slepende en bloedige conflict, waarvan de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam – in 2012 – alweer ver achter ons ligt.

Levenslang

Het aantal levenslang gestraften in Nederland vertoont een stijgende trend. In de periode 2015-2020 steeg dat aantal van 33 naar bijna 40 in 2020, en afgaande op (onder meer) de feiten die nu voorliggen in lopende liquidatieprocessen als Marengo (tegen Taghi c.s.) en Eris (tegen leden van motorclub Caloh Wagoh MC) zal die trend misschien nog doorzetten.

Natuurlijk, het is ingewikkeld om allemaal zo verschillende criminele personen te vergelijken en te rangschikken. We doen het toch, want we zijn, net als veel lezers, dol op lijstjes. De Crime Top 100 wil een journalistiek overzicht zijn van de stand van zaken in – vooral – de georganiseerde criminaliteit in Nederland. (tekst gaat verder onder reclame)

Erg of nog erger?

In het boek geen waardeoordelen over slechte of minder slechte criminelen. Goed en kwaad zijn net als in het strafrecht een relatieve kwestie. Lezers kunnen net als rechters zelf prima beoordelen wie zij ‘erg’ of ‘nog erger’ of ‘minder erg’ (of misschien juist ‘goed’) vinden.

In de nieuwe top 10 van de Crime Top 100 figureren oude bekenden als Holleeder, Hillis en Bouterse, maar ook nieuwkomers. Klaas Bruinsma is eruit gevallen. Holleeder schoof een plekje op naar nummer 1.

1. Willem Holleeder (1958) – Ontvoerder, afperser en veroordeeld voor liquidaties

2. Stanley Hillis (1946 – 2011) – Bankovervaller en drugshandelaar

3. Desi Bouterse (1945) – Veroordeeld voor moord op 15 politieke tegenstanders, veroordeeld voor handel in cocaine

4. Mink Kok (1961) – Veroordeeld voor wapen- en cocaïnehandel

5. Samir “Scarface” Bouyakhrichan (1980 – 2014) – verdacht van grootschalige cocaïnehandel

6. Gwenette Martha (1974 – 2014) – Ooit Ajax-talent, later van straatcrimineeltje naar grootschalig drugshandelaar

7. Danny K. (1969) – Veroordeeld voor overvallen en leiden criminele organisatie die geweldmisdrijven pleegde en witwaste

8. Naoufal “Noffel” F. (1980) – Moordmakelaar, veroordeeld voor liquidaties

9. Jesse Remmers (1968) – Huurmoordenaar, veroordeeld voor liquidaties

10. Gökmen T. (1993) – Schoot in 2019 vier mensen dood in een tram in Utrecht, veroordeeld tot levenslang

