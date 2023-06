Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag twaalf jaar cel geëist tegen een 41-jarige Hagenaar voor internationale cocaïnehandel en een gewelddadige ontvoering, waarbij een drugskoerier bijna 24 uur lag vastgebonden met een tape om zijn hoofd in een woning in Hamburg.

(Beeld uit archief)

Eind maart 2020 zou volgens het OM bijna 60 kilo cocaïne binnenkomen via de haven van Hamburg. De 41-jarige Hagenaar A.T. had contact met de eigenaar van de drugs, een man die op de internationale opsporingslijst staat. Hij regelde voor hem dat de drugs uitgehaald zouden worden, maar dat ging mis.

30 procent

‘Ze chanteren mij,’ berichtte A.T. aan zijn opdrachtgever. Zijn uithalers hadden plotseling niet 20 procent van de lading cocaïne voor zichzelf gepakt, zoals afgesproken, maar 30 procent. Maar verdachte zou regelen dat alles goed kwam, verzekerde hij zijn opdrachtgever. ‘Hoe dan ook, jij gaat je spullen krijgen tot het laatste blok,’ stuurde A.T.

Sky ECC

Hoe de Haagse verdachte dat wilde regelen blijkt volgens justitie uit gekraakte Sky ECC-chats die hij verstuurde aan anderen. Hij zou er met een groepje voor zorgen dat iemand werd gegijzeld, zodat ze wel met de drugs over de brug zouden komen. Er moesten wapens geregeld worden, auto’s en een plek in Hamburg om af te spreken met de uithalers. De uitvoerders werden op afstand via pgp-chats aangestuurd door de Hagenaar.

‘Laat ze hem de tering slaan’

Op 31 maart 2020 ’s avonds blijkt uit onderlinge chats dat ze een van hen te pakken hebben, een koerier die alvast 8 kilo van de achtergehouden cocaïne kwam brengen. Er wordt een foto gestuurd van de man op de grond, met zijn handen op de rug gebonden en tape over zijn mond en ogen. ‘Ze mishandelen hem zwaar bro’, chat iemand uit de groep. ‘Laat ze hem de tering slaan’, stuurt een ander.

Zondebok

Als er na een dag nog geen beweging is wordt duidelijk dat de koerier helemaal niets betekende voor zijn opdrachtgevers, zo concludeert het OM. Daarop besliste de Hagenaar dat ze hem maar moeten laten gaan. Maar het was nog niet genoeg, er werden meteen plannen gesmeed om dan maar iemand anders te pakken die de schuld zou krijgen van het rippen van de extra kilo’s. Of het ooit tot een uitvoering is gekomen, is niet duidelijk, maar wel dat er wapens, auto’s en locaties waren geregeld.

Cocaïne-import

Verder blijkt volgens het OM uit pgp-chats dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de invoer van cocaïne in Nederland. Een deel van de partij uit Hamburg liet hij alvast naar Nederland komen. En ook de voorbereiding van andere transporten wordt volgens justitie duidelijk uit de chats.

Volgens het OM draaide A.T. ‘mee op het hoogste niveau van de internationale drugshandel, en schuwde ook niet het geweld dat daarbij kennelijk hoorde’. Het eist twaalf jaar celstraf tegen de man. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Nationale Opsporingslijst

Een van de uithalers van de cocaïne in Hamburg is in Duitsland al vervolgd en veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf (voor meer feiten dan alleen het uithalen). De opdrachtgever van het transport is nog altijd voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst.