Hoe Holleeder en Van Hout vanuit Sint Maarten in Nederland belandden (VIDEO)

Connect on Linked in

Na de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Doderer (in 1983) ontkwamen Willem Holleeder en Cor van Hout naar Parijs en het tropische eiland Sint Maarten. Uiteindelijk belandden ze via Parijs, en na wat juridisch bochtenwerk, een paar jaar later toch in een Nederlandse cel. Het geschiedenisprogramma Andere Tijden maakte een mini-docu over deze historie.

Andere Tijden is het geschiedenisprogramma van de publieke omroep. Deze week is Andere Tijden begonnen met reeks kortere documentaires die speciaal voor YouTube zijn gemaakt.