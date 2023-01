Hoe kwam Jane Johnsen aan haar einde?

Connect on Linked in

Over de doodsoorzaak van de in Amsterdam dood aangetroffen Amsterdamse Jane Johnsen bestaan nog steeds veel onduidelijkheid. De rechtbank vroeg woensdag om meer onderzoek hiernaar. Een verdachte ex-vriend ontkent dat hij haar heeft vermoord. Dit bericht de krant Het Parool.

Kist

Justitie verdenkt Bas M. (53) ervan Johnsen (65) te hebben vermoord, en haar lichaam te hebben weggemaakt. Ze werd in oktober van dit jaar gevonden in een kist in haar woning in Amsterdam.

Haar ex-vriend M. ontkent haar te hebben vermoord, schrijft Het Parool in een verslag van de pro forma-zitting. Hij gaf verschillende verklaringen na de vondst. Ze zou naar de VS zijn vertrokken, later zei hij haar dood in bed te hebben aangetroffen, daarna vertelde hij Johnsen onderaan de trap te hebben gevonden.

Ingepakt

Hij heeft eerder wel bekend het lichaam te hebben ingepakt in zeilen en met duct-tape, waarna hij haar in een metalen kist heeft gedaan, in een hennepkwekerij in de woning.

De rechtbank besloot dat M. vast moet blijven zitten. Ook afgeluisterde gesprekken met een ex van hem in Colombia moeten opnieuw worden vertaald. Onduidelijk daarin is of besproken werd dat Johnsen veel dronk, of dat M. dat deed. Daarnaast moet worden onderzocht of Johnsen van de trap is gevallen, of gewurgd. Ze had een breuk in haar strottenhoofd, gebroken ribben en een gebroken arm.