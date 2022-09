Hoe online casino’s gokken veiliger maken

Connect on Linked in

Sinds 1 oktober 2021 zijn er nieuwe regels voor online casino’s in Nederland. Dit heeft online gokken legaal gemaakt. Het online casino dient wel over de juiste vergunning te beschikken en dient zich aan de regels te houden. Eén van de maatregelen die gokverslaving tegen moet gaan is het Cruks register. Cruks is een afkorting voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Een speler kan zichzelf daar voor een gokpauze inschrijven, en online casino’s moeten dit controleren. Ook iemand uit de omgeving van de speler kan een verzoek voor opname voor een speler indienen.

Wat is belangrijk om te weten?

Belangrijk om te weten is dat online casino’s middels de nieuwe wetgeving legaal zijn geworden. Dit betekent niet dat alle manieren van online gokken ineens legaal zijn. Het tegendeel is waar. Het gaat enkel om de casino’s die de juiste vergunning hebben. Als je bij online casinos echt geld gaat inzetten, dan zijn er nog een aantal dingen om op te letten. Allereerst dien je altijd te controleren of de verbinding beveiligd is, dus een middels https/ssl beveiligde verbinding. Als je online betalingen met echt geld doet, is de betaalmethode belangrijk. Betaal alleen via bekende, betrouwbare payment providers.

Online casinos: echt geld op een eigen rekening

Zeker als het om hoge bedragen gaat, is de zekerheid om over je geld in je account te kunnen beschikken belangrijk. Online casino’s laten zien hoe zij daarmee omgaan middels keurmerken. Een scheiding van het vermogen van spelers en van het geld van het casino is daarbij belangrijk. Dit kan middels een stichting gedaan worden of via aparte bankrekeningen. Lees bij een casino waar jij het openen van een account overweegt na hoe zij daarmee omgaan.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Een manier waarop de legalisering van online casino’s criminaliteit moet tegengaan, is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Geld wat verkregen is uit criminele activiteiten kan een crimineel niet zomaar op zijn bankrekening zetten. De herkomst van het geld moet immers duidelijk zijn. Bij geld wit wassen wordt deze herkomst als het ware georkestreerd. Denk aan een mooie winst in een casino. Online casino’s moeten verdachte transacties melden en alle transacties monitoren. Ook KYC (Know Your Customer) speelt een rol, hierbij gaat het om onderzoeken naar individuele spelers. De Kansspelautoriteit (Ksa) ziet hierop toe.

Zie ook:

Online gokken en criminaliteit – wat kunnen we leren? (COLUMN)